МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Отказ Сирийского комитета по переговорам (СКП) приехать на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи дискредитирует и название этой группы, и её переговорный статус, сообщил военно-дипломатический источник.

"Что касается Сирийского комитета по переговорам, то сам факт их отказа от диалога со своими же согражданами, дискредитирует не только название этой группы, но и её нынешний переговорный статус. Непонятно тогда, чьей поддержкой среди сирийцев они пользуются и чего хотят кроме свержения законного правительства", — сказал он.

Как отметил источник, отказ СКП принять участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи говорит о том, что им просто нечего сказать.

Он сообщил, что конгресс сирийского национального диалога – это реальный шанс дать старт конструктивному диалогу между всеми сирийскими общественными силами по вопросам политического устройства и мирного будущего Сирии. По его словам, все, кому действительно небезразлично будущее Сирии, приедут на конгресс, и между ними состоится диалог. В их числе он назвал представителей конфессий, партий, общественных движений, различных оппозиционных групп, имеющие реальную поддержку населения.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

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