МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Отказ Сирийского комитета по переговорам (СКП) приехать на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи дискредитирует и название этой группы, и её переговорный статус, сообщил военно-дипломатический источник.
Как отметил источник, отказ СКП принять участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи говорит о том, что им просто нечего сказать.
Он сообщил, что конгресс сирийского национального диалога – это реальный шанс дать старт конструктивному диалогу между всеми сирийскими общественными силами по вопросам политического устройства и мирного будущего Сирии. По его словам, все, кому действительно небезразлично будущее Сирии, приедут на конгресс, и между ними состоится диалог. В их числе он назвал представителей конфессий, партий, общественных движений, различных оппозиционных групп, имеющие реальную поддержку населения.
Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.
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