Источник назвал чушью причину, по которой СКП не едет на конгресс в Сочи

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заявления, что Сирийская комиссия по переговорам (СКП) не едет в Сочи из-за якобы невыполненных Россией каких-то обязательств – чушь, заявил военно-дипломатический источник.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

"Все последовавшие заявления, что СКП не едет в Сочи из-за того, что Россия якобы "не обеспечила исполнение каких-то обязательств", — чушь", — говорится в сообщении.

"Россия никому в Сирийском комитете по переговорам ничего не должна. Мы предоставили площадку и создаем условия представителям всего спектра сирийских сил для начала конструктивного обсуждения своего мирного будущего", — сообщил источник.

"Если представители этого комитета не хотят ни с кем говорить, то, видимо, им просто, нечего сказать", — отмечается в сообщении.