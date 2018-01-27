Источник назвал чушью причину, по которой СКП не едет на конгресс в Сочи

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заявления, что Сирийская комиссия по переговорам (СКП) не едет в Сочи из-за якобы невыполненных Россией каких-то обязательств – чушь, заявил военно-дипломатический источник.
"Все последовавшие заявления, что СКП не едет в Сочи из-за того, что Россия якобы "не обеспечила исполнение каких-то обязательств", — чушь", — говорится в сообщении.
"Россия никому в Сирийском комитете по переговорам ничего не должна. Мы предоставили площадку и создаем условия представителям всего спектра сирийских сил для начала конструктивного обсуждения своего мирного будущего", — сообщил источник.
"Если представители этого комитета не хотят ни с кем говорить, то, видимо, им просто, нечего сказать", — отмечается в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>