ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Глава сирийского комитета по переговорам Насер аль-Харири подтвердил, что СКП после голосования принял решение не участвовать в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи.
Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.
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