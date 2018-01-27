ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Глава сирийского комитета по переговорам Насер аль-Харири подтвердил, что СКП после голосования принял решение не участвовать в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи.

"После долгих, детальных дискуссий, конструктивных и серьёзных переговоров, которые мы провели в нескольких странах касательно конгресса в Сочи, в честном и прозрачном голосовании мы решили, что СКП не будет участвовать в конгрессе в Сочи", — сказал Харири журналистам в субботу.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован на 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

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