МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Лидер платформы "Москва" сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что голосование объединенной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) оппозиции об отказе участвовать в конгрессе нацдиалога в Сочи нельзя считать состоявшимся из-за нехватки голосов, и решение об участии не принято.

СКП оппозиции в ночь на субботу заявила о бойкоте конгресса сирийского национального диалога, который пройдет по инициативе РФ 30 января в Сочи. Члены платформы "Москва" входят в состав СКП.

"Члены СКП, находящиеся в Вене (на переговорах под эгидой ООН — ред.) проголосовали 26 января за участие в Сочи в количестве 10 человек. Всего присутствовали 34 человека, из которых 24 отказались от участия в сочинском конгрессе", — сообщил Джамиль в Twitter.

Как заявил он, доля голосов против участия в конгрессе не была достаточной для принятия решения всем СКП.

"Предполагаемая доля для принятия какого-либо решения в СКП составляет 26 из 36 (участников — ред.), таким образом это означает, что СКП не приняла решение ни в пользу неучастия, ни в пользу участия", — заявил лидер оппозиционной платформы.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>