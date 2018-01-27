Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. Архивное фото

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. Архивное фото

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сирийская комиссия по переговорам (СКП) пока не уведомляла официально российскую сторону о решении бойкотировать Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

В ночь на субботу в Twitter ВКП (Высшего комитета по переговорам) появилась информация о том, что СКП заявляет о бойкоте конгресса в Сочи. При этом лидер платформы "Москва" сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что голосование СКП оппозиции об отказе участвовать в конгрессе нельзя считать состоявшимся, и решение, таким образом, не принято.

"Надо проверять эти сообщения (об отказе), так как не хватает у них кворума для принятия окончательного решения. Так что нужно проверять, сколько им нужно голосов для принятия решения за всю организацию", — согласился собеседник агентства.

"Мы им (СКП) направили приглашение, ждем от них ответа. Пока мы от них не имеем официальной информации об их неучастии, они на нас не выходили, не говорили, что не приедут. Может, и не дождемся ответа. Не приедут – ну, что ж делать", — добавил источник в МИД РФ.

По его словам, российская сторона пригласила на конгресс "всех, кого только можно было пригласить".

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