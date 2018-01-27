МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сирийская комиссия по переговорам (СКП) пока не уведомляла официально российскую сторону о решении бойкотировать Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
"Надо проверять эти сообщения (об отказе), так как не хватает у них кворума для принятия окончательного решения. Так что нужно проверять, сколько им нужно голосов для принятия решения за всю организацию", — согласился собеседник агентства.
"Мы им (СКП) направили приглашение, ждем от них ответа. Пока мы от них не имеем официальной информации об их неучастии, они на нас не выходили, не говорили, что не приедут. Может, и не дождемся ответа. Не приедут – ну, что ж делать", — добавил источник в МИД РФ.
По его словам, российская сторона пригласила на конгресс "всех, кого только можно было пригласить".
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