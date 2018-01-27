Курды заявили, что сбили два турецких беспилотника на севере Сирии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Медиацентр "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщил, что курдские отряды сбили два турецких разведывательных беспилотника в деревне Адама на севере Сирии.

Кроме того, в районе Чиа SDF удалось напасть на турецкую военную колонну и убить двоих солдат, говорится в сообщении.

По данным медиацентра, Турция продолжает наносить авиаудары в Африне — в частности, по районам Джабаль Бафалон и Чиа. Кроме того, турецкие солдаты и боевики "Свободной сирийской армии" пытаются взять стратегическую высоту Касталь. В боях за нее курды ликвидировали военных и бронетранспортер.

Операция "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском кантоне Африн началась 20 января. Союзником Турции выступила оппозиционная "Сирийская свободная армия".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, заявив, что это неотъемлемая часть Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности страны.

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