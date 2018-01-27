В Генштабе Турции рассказали о результатах операции в Африне

Турецкие военные танки к северо-востоку от Африна, Сирия

Турецкие военные танки к северо-востоку от Африна, Сирия

АНКАРА, 27 янв — РИА Новости. Турецкие военные с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне ликвидировали 394 бойцов курдских формирований и "Исламского государства"*, ВВС уничтожили 340 целей, заявил турецкий Генеральный штаб.

"Вооруженные силы Турции потеряли трех погибшими, 30 военных получили ранения. Со стороны "Свободной сирийской армии" погибли 13 бойцов, 24 ранены", — говорится в заявлении, полученном РИА Новости.

Военные действия продолжаются в плановом режиме, добавили в Генштабе.

Турецкая армия начала операцию "Оливковая ветвь" против сил курдов в сирийском Африне 20 января. К ней также присоединились боевики оппозиционной "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции, заявив, что Африн — неотъемлемая часть Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>