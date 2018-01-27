В Генштабе Турции рассказали о результатах операции в Африне

АНКАРА, 27 янв — РИА Новости. Турецкие военные с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне ликвидировали 394 бойцов курдских формирований и "Исламского государства"*, ВВС уничтожили 340 целей, заявил турецкий Генеральный штаб.
Военные действия продолжаются в плановом режиме, добавили в Генштабе.
Турецкая армия начала операцию "Оливковая ветвь" против сил курдов в сирийском Африне 20 января. К ней также присоединились боевики оппозиционной "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции, заявив, что Африн — неотъемлемая часть Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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