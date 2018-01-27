Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки одно нарушение режима прекращения огня, турецкие нарушений не зафиксировали, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР гуманитарных акций не проводил. За прошедшие сутки медицинская помощь оказана 31 местному жителю.

Сообщается, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Бурдж-эс-Сама провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тысяч 339.

Также добавляется, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

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