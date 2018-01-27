"Бойкот": сирийская оппозиция не примет участие в конгрессе нацдиалога

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сирийская оппозиция отказалась от участия в конгрессе национального диалога, который состоится в Сочи.

"Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29-30 января", — говорится сообщении ВКП (Высшего комитета по переговорам), опубликованном в Twitter

Ранее сирийская оппозиция уже выступала против проведения сочинского конгресса. По мнению представителей оппозиции, данный формат подрывает женевский процесс.

Проведение конгресса запланировано на 30 января. Министерство иностранных дел России пригласило к участию около 1600 представителей сирийского общества. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также некоторые региональные и международные партнеры.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что российскую делегацию на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи возглавит спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, двух других стран-гарантов — Ирана и Турции — заместители министров иностранных дел.

Без Путина, но с Лавровым

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует принять участие в конгрессе национального диалога Сирии.

"Пока таких планов нет, вы знаете, что там на ином уровне ведется работа", — отметил Песком.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что "гораздо важнее те результаты, которые нам всем предстоит оценить и проанализировать по итогам этого конгресса".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, намерен посетить конгресс в Сочи. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что детальная программа с участием Лаврова будет оглашена позже.

Ответ ООН

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил ранее, что обратится к генсеку ООН Антониу Гуттеришу по поводу возможного участия всемирной организации в конгрессе национального диалога.

"Генсек ООН будет проинформирован сегодня вечером о проходивших в Вене обсуждениях и потом примет решение, каков будет ответ ООН на предложение принять участие в нем (нацконгрессе Сирии — ред.)", — сказал де Мистура журналистам.

Он также отметил важность инклюзивности в процессе межсирийских переговоров и выполнения резолюции Совета Безопасности ООН.

"Я подчеркнул в Вене, что единственное стабильное решение нынешнего кризиса в Сирии — через всеобщий и политический процесс под руководством сирийцев, с учетом того, что порядок и процедура разработки новой конституции должны быть приняты в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — заявил де Мистура.

Он выразил мнение, что конституционный комитет должен состоять из правительства, представителей оппозиции, сирийских экспертов и других представителей гражданского общества.

Как отметили в российском МИД, Москва ждет положительного ответа ООН по поводу участия в мероприятии в Сочи.

Главная цель

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, основной задачей конгресса сирийского нацдиалога в Сочи является обеспечение функционирования женевского процесса.

"Главная цель сочинского конгресса — обеспечить максимально эффективное функционирование женевского процесса под эгидой ООН с тем, чтобы диалог между всеми сирийцами принес результат, который так ждут все группы сирийского населения", — сказал дипломат.

Он также отметил, что при составлении списка приглашенных акцент делался на то, чтобы собрать "под одной крышей всех представителей сирийского общества, как правительства, так и оппозиции". Только в этом случае, по мнению Лаврова, будет достигнута основная задача конгресса национального диалога Сирии.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что конгресс в Сочи станет стимулом для ООН активизировать работу по политическому урегулированию сирийского конфликта в Женеве.

Дипломат также подчеркнул инициативную роль России, Ирана и Турции, которая год назад позволила начать астанинский процесс, создать зоны деэскалации. Их режим при всех попытках спровоцировать его развал сохраняется, несмотря на отдельные нарушения.

По мнению спецпредставителя России по Сирии Александра Лаврентьева, ситуация в некоторых сирийских районах остается напряженной, однако такая ситуация не помешает проведению сочинского конгресса.

"Самое главное это демонстрация сирийцами своего стремления к достижению мира, соблюдению режима и не только в зонах деэскалации, но и практически на всей территории Сирии", — сказал он.

Лаврентьев также отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.