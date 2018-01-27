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Война в Сирии
Война в Сирии

"Бойкот": сирийская оппозиция не примет участие в конгрессе нацдиалога

05:4327.01.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на город Алеппо. Архивное фотоВид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сирийская оппозиция отказалась от участия в конгрессе национального диалога, который состоится в Сочи.

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29-30 января", — говорится сообщении ВКП (Высшего комитета по переговорам), опубликованном в Twitter.

Ранее сирийская оппозиция уже выступала против проведения сочинского конгресса. По мнению представителей оппозиции, данный формат подрывает женевский процесс.

Проведение конгресса запланировано на 30 января. Министерство иностранных дел России пригласило к участию около 1600 представителей сирийского общества. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также некоторые региональные и международные партнеры.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что российскую делегацию на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи возглавит спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, двух других стран-гарантов — Ирана и Турции — заместители министров иностранных дел.

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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует принять участие в конгрессе национального диалога Сирии.

"Пока таких планов нет, вы знаете, что там на ином уровне ведется работа", — отметил Песком.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что "гораздо важнее те результаты, которые нам всем предстоит оценить и проанализировать по итогам этого конгресса".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, намерен посетить конгресс в Сочи. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что детальная программа с участием Лаврова будет оглашена позже.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Ответ ООН

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил ранее, что обратится к генсеку ООН Антониу Гуттеришу по поводу возможного участия всемирной организации в конгрессе национального диалога.

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© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
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"Генсек ООН будет проинформирован сегодня вечером о проходивших в Вене обсуждениях и потом примет решение, каков будет ответ ООН на предложение принять участие в нем (нацконгрессе Сирии — ред.)", — сказал де Мистура журналистам.

Он также отметил важность инклюзивности в процессе межсирийских переговоров и выполнения резолюции Совета Безопасности ООН.

"Я подчеркнул в Вене, что единственное стабильное решение нынешнего кризиса в Сирии — через всеобщий и политический процесс под руководством сирийцев, с учетом того, что порядок и процедура разработки новой конституции должны быть приняты в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — заявил де Мистура.

Он выразил мнение, что конституционный комитет должен состоять из правительства, представителей оппозиции, сирийских экспертов и других представителей гражданского общества.

Как отметили в российском МИД, Москва ждет положительного ответа ООН по поводу участия в мероприятии в Сочи.

Главная цель

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, основной задачей конгресса сирийского нацдиалога в Сочи является обеспечение функционирования женевского процесса.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Главная цель сочинского конгресса — обеспечить максимально эффективное функционирование женевского процесса под эгидой ООН с тем, чтобы диалог между всеми сирийцами принес результат, который так ждут все группы сирийского населения", — сказал дипломат.

Он также отметил, что при составлении списка приглашенных акцент делался на то, чтобы собрать "под одной крышей всех представителей сирийского общества, как правительства, так и оппозиции". Только в этом случае, по мнению Лаврова, будет достигнута основная задача конгресса национального диалога Сирии.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что конгресс в Сочи станет стимулом для ООН активизировать работу по политическому урегулированию сирийского конфликта в Женеве.

Дипломат также подчеркнул инициативную роль России, Ирана и Турции, которая год назад позволила начать астанинский процесс, создать зоны деэскалации. Их режим при всех попытках спровоцировать его развал сохраняется, несмотря на отдельные нарушения.

Боевики из вооруженной оппозиции Свободная сирийская армия
© AP Photo / Manu Brabo
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По мнению спецпредставителя России по Сирии Александра Лаврентьева, ситуация в некоторых сирийских районах остается напряженной, однако такая ситуация не помешает проведению сочинского конгресса.

"Самое главное это демонстрация сирийцами своего стремления к достижению мира, соблюдению режима и не только в зонах деэскалации, но и практически на всей территории Сирии", — сказал он.

Лаврентьев также отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Руслан Фаткуллин
Вот ведь ситуация, наши так называемые «партнеры» вновь пытаются ставить палки в колёса России, Большая игра продолжается. В начале Астанинского процесса пошли навстречу представителю ООН, который в своё время завёл Женевские переговоры в тупик, вот и получите результат. В самом начале было понятно, что ничего хорошего из привлечения этого деятеля ООН не получится, потому что любое проявление доброй воли России запад воспринимает как возможность продавить свои интересы, не считаясь с позицией России. Уверен, что данный демарш оппозиции согласован с из западными кураторами и будет поддержан представителем ООН. В результате никакого конгресса в Сочи не состоится и опять начнутся «вялые» женевские переговоры, больше похожие на разговор глухого с немым. Возникает вопрос, что делать? Можно, наверно, все же провести конгресс в Сочи, на нем осудить позицию так называемого высшего совета оппозиции и в свою очередь отказаться от участия в женевском процессе. В таких условиях, по законам природы, выживит только наиболее жизнеспособная часть оппозиции участвующая в переговорах, та ее часть, которая опирается на мнение большинства народа Сирии. Вторая же часть превратится в маргиналов и диссидентов.
06:34
27.01.2018
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