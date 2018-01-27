"Бойкот": сирийская оппозиция не примет участие в конгрессе нацдиалога

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сирийская оппозиция отказалась от участия в конгрессе национального диалога, который состоится в Сочи.
Ранее сирийская оппозиция уже выступала против проведения сочинского конгресса. По мнению представителей оппозиции, данный формат подрывает женевский процесс.
Проведение конгресса запланировано на 30 января. Министерство иностранных дел России пригласило к участию около 1600 представителей сирийского общества. В качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также некоторые региональные и международные партнеры.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что российскую делегацию на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи возглавит спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, двух других стран-гарантов — Ирана и Турции — заместители министров иностранных дел.
Без Путина, но с Лавровым
"Пока таких планов нет, вы знаете, что там на ином уровне ведется работа", — отметил Песком.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что "гораздо важнее те результаты, которые нам всем предстоит оценить и проанализировать по итогам этого конгресса".
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, намерен посетить конгресс в Сочи. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что детальная программа с участием Лаврова будет оглашена позже.
Ответ ООН
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил ранее, что обратится к генсеку ООН Антониу Гуттеришу по поводу возможного участия всемирной организации в конгрессе национального диалога.
Он также отметил важность инклюзивности в процессе межсирийских переговоров и выполнения резолюции Совета Безопасности ООН.
"Я подчеркнул в Вене, что единственное стабильное решение нынешнего кризиса в Сирии — через всеобщий и политический процесс под руководством сирийцев, с учетом того, что порядок и процедура разработки новой конституции должны быть приняты в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — заявил де Мистура.
Он выразил мнение, что конституционный комитет должен состоять из правительства, представителей оппозиции, сирийских экспертов и других представителей гражданского общества.
Как отметили в российском МИД, Москва ждет положительного ответа ООН по поводу участия в мероприятии в Сочи.
Главная цель
По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, основной задачей конгресса сирийского нацдиалога в Сочи является обеспечение функционирования женевского процесса.
Он также отметил, что при составлении списка приглашенных акцент делался на то, чтобы собрать "под одной крышей всех представителей сирийского общества, как правительства, так и оппозиции". Только в этом случае, по мнению Лаврова, будет достигнута основная задача конгресса национального диалога Сирии.
Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что конгресс в Сочи станет стимулом для ООН активизировать работу по политическому урегулированию сирийского конфликта в Женеве.
Дипломат также подчеркнул инициативную роль России, Ирана и Турции, которая год назад позволила начать астанинский процесс, создать зоны деэскалации. Их режим при всех попытках спровоцировать его развал сохраняется, несмотря на отдельные нарушения.
"Самое главное это демонстрация сирийцами своего стремления к достижению мира, соблюдению режима и не только в зонах деэскалации, но и практически на всей территории Сирии", — сказал он.
Лаврентьев также отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.
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