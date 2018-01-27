В МИД отреагировали на заявление Де Мистуры об участии в конгрессе по Сирии

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Россия ожидает положительного ответа генсека ООН на предложение об участии Организации в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, заявил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что генсек Антониу Гутерриш примет решение, каков будет ответ ООН на предложение принять участие в конгрессе.

"В связи с важным заявлением спецпосланника (ООН Стаффана де Мистура — ред.) РФ ожидает решения генерального секретаря ООН о положительном ответе на приглашение ООН принять участие в конгрессе сирийского народа в Сочи", — сказал журналистам Вершинин.