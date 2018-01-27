Де Мистура обратится к генсеку ООН по поводу участия в переговорах по Сирии

ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что обратится к генсеку ООН Антониу Гуттеришу по поводу возможного участия в нацконгрессе в Сочи.
Кроме того, спецпосланник заявил, что отмечает важность инклюзивности в процессе межсирийских переговоров и выполнения резолюции Совбеза.
"Я подчеркнул в Вене, что единственное стабильное решение нынешнего кризиса в Сирии — через всеобщий и политический процесс под руководством сирийцев, с учетом того, что порядок и процедура разработки новой конституции должны быть приняты в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — заявил де Мистура. По его словам, конституционный комитет должен включать правительство, представителей оппозиции, сирийских экспертов и других представителей гражданского общества.
Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 29-30 января. МИД России пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества. Кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.
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