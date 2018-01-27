Сирийская оппозиция заявила о бойкоте конгресса нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сирийская оппозиция приняла решение о бойкоте конгресса национального диалога в Сочи.

"Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29-30 января", — говорится в Twitter ВКП (Высшего комитета по переговорам).

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД России пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.