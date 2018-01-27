Курды сообщили о крупном бое с протурецкими силами в Африне

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Курдскому ополчению (YPG) удалось отразить крупную атакую протурецких сил в сирийском Африне, уничтожены 83 боевика, сообщил представитель командования YPG.

"Протурецкие боевики напали на населенные пункты Айн-Дакне и Белуле, однако их уже ждали бойцы YPG и YPJ (женское ополчение, — ред.). В результате ожесточенного боя уничтожены 83 боевика. Тела 66 боевиков и трофеи находятся в руках курдских сил", — сказал РИА Новости представитель командования.

В подтверждение этих данных курдское ополчение распространяет видеозаписи с телами убитых. О своих потерях YPG не сообщает.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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