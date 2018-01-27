Курды сообщили о крупном бое с протурецкими силами в Африне

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Курдскому ополчению (YPG) удалось отразить крупную атакую протурецких сил в сирийском Африне, уничтожены 83 боевика, сообщил представитель командования YPG.
В подтверждение этих данных курдское ополчение распространяет видеозаписи с телами убитых. О своих потерях YPG не сообщает.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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