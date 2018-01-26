Курды заявили об уничтожении турецкого танка под Африном

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне

БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы курдских сил самообороны (КСС) уничтожили танк турецких ВС в районе Раджу на севере провинции Алеппо, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель КСС Африна Рейзан Хеду.

"Наши бойцы смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу", — сказал собеседник агентства.

Представитель Минздрава Турции в пятницу заявил РИА Новости, что в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне погибли трое турецких военных, 16 раненых находятся на стационарном лечении.

Президент Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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