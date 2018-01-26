В Сирии 105 человек вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток фиксировал нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Хомс, а также пригороде Дамаска, сообщил на брифинге представитель Центра примирения враждующих сторон в САР Юрий Евтушенко.

"В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Хомс и пригороде Дамаска – Восточной Гуте", — сказал он.

Также Евтушенко подчеркнул, что российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр следит за соблюдением режима прекращения боевых действий в Сирии.

Центр по примирению провел две благотворительные акции — в школе русского языка имени Шабана Ахмата в населенном пункте Джабла провинции Латакия и в населенном пункте Зарая провинции Алеппо. В ходе акций нуждающимся детям и взрослым переданы предметы одежды и обувь, отметил он.

"В населенный пункт Киз-Хиль провинции Хомс доставлено более двух тонн продовольствия и одежды. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор обеспечена доставка питьевой воды. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь шестидесяти сирийцам, включая пять детей", — добавил представитель Центра.

Также российский Центр по примирению совместно с руководством провинций продолжает работу по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания.

"Всего за сутки в свои дома вернулось 105 человек, в том числе в провинции Алеппо – 24, в провинции Хомс – 21, в провинции Дейр-эз-Зор – 60 человек", — подчеркнул Евтушенко.

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