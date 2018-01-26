Источник сообщил, кто возглавит делегацию РФ на нацконгрессе Сирии в Сочи

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Делегацию России на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи возглавит спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, двух других стран-гарантов — Ирана и Турции — заместители министров иностранных дел, сообщил РИА Новости в пятницу источник, близкий к организации конгресса.

"Иран и Турция будут представлены на уровне замминистра иностранных дел, делегацию РФ возглавит Лаврентьев", — сказал источник.

По его данным, американская сторона еще не приняла решение по участию в конгрессе, при этом источник предположил, что США могут направить на форум либо представителя госдепа, либо остановиться на более низком уровне, отправив сотрудника посольства.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 29-30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.

Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в работе конгресса также примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Делегацию Казахстана возглавит директор департамента Азии и Африки Айдарбек Туматов, Египта — советник главы МИД страны по вопросам арабских стран Ясир Алауи.