В Дамаске назвали неприемлемым подготовленный "пятеркой" документ по Сирии

ВЕНА, 26 янв — РИА Новости. Дамаск считает неприемлемым документ по урегулированию в Сирии, подготовленный "пятеркой" в Вашингтоне, заявил журналистам глава сирийской правительственной делегации на переговорах в Вене Башар Джаафари.

"Этот документ абсолютно неприемлем… Мы считаем, что эта провалившаяся попытка направлена на подрыв женевских переговоров и конференции в Сочи, а также остальных попыток по поиску политического решения по Сирии. Эти предложения направлены на разрушение мирного процесса", — сказал Джаафари.

Специальная двухдневная встреча по Сирии стартовала в минувший четверг в отделении Всемирной организации в Вене. Обе делегации, как правительственная, так и оппозиционная, прибыли в австрийскую столицу. Однако, как одна, так и другая сторона, сомневаются, что встреча сможет стать прорывной.

Предыдущий, восьмой раунд переговоров, проходивший в Женеве, закончился в середине декабря взаимными обвинениями сторон.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>