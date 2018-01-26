Источник назвал главную тему конгресса по Сирии в Сочи

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ключевым вопросом конгресса национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи 30 января, будет конституционная комиссия, вопрос о ее формировании будет решаться непосредственно на форуме, сообщил РИА Новости в пятницу источник, близкий к организации конгресса.

"Все готово. Ключевой вопрос — кто и как будет выбирать конституционную комиссию. Это главное. Пока непонятно, будет ли она полностью сформирована на конгрессе или будет подготовлен лишь список кандидатов, из которого впоследствии она будет формироваться", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, также пока неясно, на какой площадке будет работать эта комиссия.

"Возможно, в Женеве", — предположил он.