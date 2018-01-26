Жертвой артударов в Африне стала семья из семи человек, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Семья из семи человек погибла в результате турецких артиллерийских ударов по сирийскому Африну, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Турецкий режим совершил очередное преступление, жертвой которого стала семья из семи человек в районе Африн к северу от Алеппо", — пишет агентство.

Ранее "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили о гибели 59 мирных жителей Африна и ранении 134.

Согласно заявлению курдских отрядов, с 20 января турецкие ВВС совершили 191 вылет и сбросили 699 снарядов на территории на севере Сирии. За время операции произошло 136 боевых столкновений между SDF и наступающими силами. При этом SDF упоминаются еще семь столкновений, "результаты которых не подтверждены".

Представитель минздрава Турции в пятницу заявил РИА Новости, что в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне погибли трое турецких военных, 16 раненых находятся на стационарном лечении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.