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Война в Сирии
Война в Сирии

Военный эксперт заявил о плохой подготовке Турции к операции в Африне

Сюжет:
Военная операция Турции в Африне (154)
16:0226.01.2018
(обновлено: 16:19 26.01.2018)
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© Sputnik Türkiye/Hikmet DurgunБойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в АфринеБойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне
© Sputnik Türkiye/Hikmet Durgun

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Турция плохо подготовила операцию на северо-западе Сирии против курдских формирований и фактически увязла там, считает заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

Боец сирийской оппозиции фотографирует колонну турецких солдат около сирийской границы. Архивное фото
© AFP 2018 / Bulent Kilic
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Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Выступая на круглом столе "Операция Турции в Африне: борьба за сферы влияния?", эксперт подвел промежуточные итоги боевых действий Турции в северной части Сирии спустя практически неделю с начала операции, заявив, что она является "худшим примером военной операции".

"Во-первых, эта операция была плохо подготовлена", — сказал Евсеев, добавив, что не была подготовлена достаточная группировка турецких войск для наступления, а силы "Свободной сирийской армии" оказались небоеспособными.

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© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace
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По его словам, для того чтобы наступать на Африн силами турецкой армии, а не силами "Свободной сирийской армии", нужно иметь группировку, которая, по оценке эксперта, должна превышать численность курдских вооруженных отрядов как минимум в 2,5 раза.

"Такой группировки собрано не было", — добавил Евсеев, приведя различного рода оценки курдских сил: от 6-8 тысяч до 15 тысяч, а в случае мобилизации до 30 тысяч человек.

Кроме того, по словам специалиста, в условиях горной местности Африна турки также широко не использовали различного рода инженерные системы по разминированию, технику для провода боевых машин.

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Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
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Военный эксперт сообщил, что у него сложилось впечатление, что турки наступают по дорогам, назвав подобного рода наступление "нонсенсом".

"Вы же сами понимаете – идет колонна, идет усиленный батальон. Этот батальон на дороге очень легко блокируется, блокируется путем подрыва передних и задних машин, нанесением удара по колонне. Нельзя наступать по дорогам, так никто просто не воюет", — пояснил он.

Вопрос об авиационной поддержке Турции также не ушел от внимания специалиста. "Практически турецкая армия наступает без авиационной поддержки, и это одна из причин того, что она уже там завязла", — добавил Евсеев, назвав "смешным" то, что Турция с большой высоты сбрасывает бомбы свободного падения, сводя тем самым к нулю вероятность поражения цели.

"Проведя меньше недели боев, турецкая армия завязла почему? Потому что там фактически нет турецкой армии. Есть артиллерийская поддержка, есть поддержка танковыми частями, а пытается наступать "Сирийская свободная армия", которая практически наступать не может. Есть там спецназ, но это не те силы", — заявил он.

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© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
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"Это либо имитация операции, либо неумение турками проводить операцию. В таких условиях невозможно не только захватить весь кантон, даже трудно будет окружить Африн", — подытожил эксперт, указав, что "фактически турецкая армия проявила свою небоеспособность".

Ранее арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили об уничтожении более 300 участников операции турецкой армии в сирийском районе Африн и гибели 43 своих бойцов.

При этом представитель минздрава Турции в пятницу заявил РИА Новости, что в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне погибли трое турецких военных, 16 раненых находятся на стационарном лечении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Турецкая военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Турецкая военная операция в Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Владимир Атаманов
Турки рассчитывали, что против сирийских курдов можно воевать так же как против своих, практически безоружных?
16:47
26.01.2018
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26909
Опять нам помогать что ли?
16:34
26.01.2018
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quake1211
лучше прокоментируйте танковый поход и предательство генералов когда танки жгли в грозном
16:22
26.01.2018
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el11osmanov
Очередное высказывание туркофобского эксперта, во всех его публикациях один негатив о врагах армян
16:21
26.01.2018
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Дмитрий Широков
А что удивляться? В какой полноценной войне в последний раз участвовала Турция?
Да и Африн очень созвучно с Афганом. Горы... Фактор еще тот.
16:04
26.01.2018
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