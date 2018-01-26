В Дейр-эз-Зоре сирийские военные нашли склад ИГ* с отравляющими веществами

БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Сирийские специалисты обнаружили на востоке провинции Дейр-эз-Зор принадлежащие ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) склады, где хранились отравляющие вещества, оружие и боеприпасы, в частности, мины израильского производства, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
В провинции Дейр-эз-Зор продолжают орудовать разрозненные отряды ИГ. Террористы периодически совершают налеты на позиции сирийской армии и курдских формирований.
*Запрещенная в России террористическая организация
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