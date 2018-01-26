В Сирии остаются около 15 тысяч боевиков ИГ*, заявил востоковед

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Несмотря на разгром террористической группировки "Исламское государство*", в Сирии остается до 15 тысяч боевиков ИГ*, заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

О поражении ИГ* в Ираке и Сирии сообщалось в конце прошлого года. Так, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в начале декабря заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*, а после заявления о полном разгроме ИГ* в Сирии президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о выводе российской группировки войск из САР. Еще раньше, в конце ноября, в Тегеране также заявили о победе над ИГ* в Ираке и Сирии.

"То, что с ИГ* покончено как с системной силой, еще не значит, что боевиков нет", — заявил Труевцев на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Он привел свежие данные одного из агентств, согласно которым в Сирии остается "от 8 до 11 тысяч боевиков ИГ*". Но, по данным эксперта, эти сведения не полные. "Они не посчитали еще Эс-Сувейду и Дераа, и восточную часть Голанских высот. Плюс от 3 до 4 тысяч остается на территории, которая подконтрольна "Сирийским демократическим силам", — отметил Труевцев.

Он добавил, что одновременно с операцией "Оливковая ветвь" боевики ИГ* перешли в наступление на позиции курдов на востоке Сирии. "Операция "Оливковая ветвь" совпала с операцией против курдских сил со стороны ИГ* в Дейр-эз-Зоре… А не имела ли место какая-то координация? Тем более что вслед за этим последовала еще атака на сирийскую армию в том же Дейр-эз-Зоре", — отметил эксперт.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация

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