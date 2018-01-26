Посол России в Ливане рассказал о подготовке конгресса в Сочи

БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Развитие событий на фронтах в Сирии не сможет сорвать конгресс сирийского национального диалога в Сочи, переговоры пройдут независимо от происходящего "на земле", считает посол России в Ливане Александр Засыпкин.

"Я не думаю, что происходящее сможет сорвать конгресс в Сочи. Достоверно, что происходящее создает препятствия политическому урегулированию. Но конгресс в Сочи состоится, несмотря на военную обстановку", — сказал посол в интервью РИА Новости.

Засыпкин добавил, что конгресс в Сочи, напротив, может стать возможностью для разрешения конфликта, в свете того, что он создает условия для встречи сирийцев из абсолютно разных общественных образований, включая курдов.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.

Обстановка в Сирии обострилась в последнюю неделю. Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".