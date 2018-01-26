Посол России в Ливане рассказал о подготовке конгресса в Сочи

БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Развитие событий на фронтах в Сирии не сможет сорвать конгресс сирийского национального диалога в Сочи, переговоры пройдут независимо от происходящего "на земле", считает посол России в Ливане Александр Засыпкин.
Засыпкин добавил, что конгресс в Сочи, напротив, может стать возможностью для разрешения конфликта, в свете того, что он создает условия для встречи сирийцев из абсолютно разных общественных образований, включая курдов.
Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.
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