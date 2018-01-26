Путин не планирует ехать на конгресс нацдиалога Сирии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует поездку на запланированный на 30 января в Сочи конгресс национального диалога Сирии, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока таких планов нет, вы знаете, что там на ином уровне ведется работа", — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "гораздо важнее те результаты, которые нам всем предстоит оценить и проанализировать по итогам этого конгресса".

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.

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