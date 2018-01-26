Песков назвал конгресс нацдиалога Сирии важной вехой в политурегулировании

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Некорректно ожидать, что конгресс национального диалога Сирии, запланированный на 30 января в Сочи, поставит точку в процессе политического урегулирования, но само по себе проведение такого мероприятия — это важная веха, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Та работа, которая проводится, чрезвычайно сложная и тернистая, поэтому еще предстоит решить много проблем, преодолеть множество трудностей. Но сам по себе шаг в виде проведения такого конгресса — это уже достаточно ощутимое продвижение в сторону политического урегулирования в Сирии", — сказал Песков журналистам в пятницу.

Он отметил, что указанное продвижение, "конечно, не может быть исчерпывающим".

"Поэтому здесь не нужно ожидать, что в Сочи будет поставлена точка в политическом урегулировании, это было бы некорректно", — сказал Песков.

"Но сам по себе факт проведения является очень важной вехой", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.

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