Эрдоган заявил о возможном расширении операции в Сирии до границы с Ираком

АНКАРА, 26 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Мы будем зачищать наши границы от террористов до самого Ирака. Манбидж тоже зачистим от террористов, как и обещали. Обращаюсь к тем, кто призывает нас поскорее закончить операцию. Если бы на вас падали ракеты, что бы вы делали?" — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, если бы Турция использовала всю свою военную мощь, то операция завершилась бы за несколько дней. "Но для нас важна безопасность не только наших военных, но и гражданского населения, которое противник использует в качестве живого щита. Турция не собирается оккупировать Африн, а, наоборот, намерена освободить его от террористов и создать там условия для мирной жизни", — отметил президент Турции.

Он добавил, что операция продлится до тех пор, пока в Сирии не будет уничтожен последний террорист.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.