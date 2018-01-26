Турецкая авиация заявила об уничтожении 23 целей в Африне

АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Авиация Турции в ночь на пятницу уничтожила в сирийском Африне 23 цели, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции в ходе проведенных в ночь на 26 января воздушных операций уничтожили 23 цели террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.), в том числе укрытия и склады с оружием. Все 13 участвовавших в операциях самолетов благополучно вернулись на базы", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости.

Сообщается, что "с начала операции "Оливковая ветвь" были ликвидированы как минимум 343 террориста".

"Операция продолжается в плановом режиме", — добавляет генштаб.

Власти Турции считают, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, которая признана террористической группировкой в Турции и США.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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