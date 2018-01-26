Турецкая авиация заявила об уничтожении 23 целей в Африне

АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Авиация Турции в ночь на пятницу уничтожила в сирийском Африне 23 цели, заявил турецкий генеральный штаб.
Сообщается, что "с начала операции "Оливковая ветвь" были ликвидированы как минимум 343 террориста".
"Операция продолжается в плановом режиме", — добавляет генштаб.
Власти Турции считают, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, которая признана террористической группировкой в Турции и США.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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