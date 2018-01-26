В Сирии заявили о готовящейся атаке боевиков из подконтрольной США зоны

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В ближайшее время в Сирии ожидается прорыв групп боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"По свидетельствам сирийских беженцев, которым удается выйти из контролируемой США зоны Эт-Танф, в ближайшее время ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлении", — говорится в сообщении.

Согласно этому сообщению, главной задачей террористических групп определено "проведение диверсионно-террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-Эз-Зор, чтобы сковать и оттянуть на себя силы сирийских войск, выполняющие задачи по уничтожению "котла" с террористами "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб".

"Данные факты наглядно демонстрируют реальную вовлеченность США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских* группировок всех мастей подконтрольной себе "вооруженной оппозиции" для срыва мирного процесса в Сирии", — добавляется в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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