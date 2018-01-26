МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В ближайшее время в Сирии ожидается прорыв групп боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Согласно этому сообщению, главной задачей террористических групп определено "проведение диверсионно-террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-Эз-Зор, чтобы сковать и оттянуть на себя силы сирийских войск, выполняющие задачи по уничтожению "котла" с террористами "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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