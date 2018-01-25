ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Госдепартамент США обвинила Российскую Федерацию в попытках помешать работе партнёрства 25 стран, которые участвовали в парижской встрече против применения химоружия, заявила в рамках брифинга для иностранных журналистов представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Эти действия РФ (использование права вето в СБ ООН по резолюции по Сирии и применению химоружия) совпали с заявлением 25 стран о создании партнёрства против применения химоружия", — сказала она.

Ранее Россия призвала страны-участницы Конвенции о запрете химического оружия (КЗХО) не поддаваться диктату тех, кто хочет отстранения законных властей Сирии, говорится в комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно парижской встречи так называемого "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия". Он отметил, что ни Россию, ни Китай на встречу даже не пригласили, а вся подготовка к встрече велась тайно.

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