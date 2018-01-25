В Госдепе назвали переговоры по Сирии в Сочи "разовым решением"

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США считают, что переговоры по Сирии в Сочи являются разовым решением, и призывают сконцентрироваться на женевском процессе, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы считаем, что переговоры в Сочи могут быть разовым решением. Может быть, из этого что-то получится. Но мы твердо поддерживаем переговоры в Женеве", — заявила она на брифинге для иностранных журналистов.

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