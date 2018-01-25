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Война в Сирии
Война в Сирии

В МИД заявили об угрозе размывания режима нераспространения химоружия

23:1525.01.2018
(обновлено: 23:16 25.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание МИД РФ. Архивное фотоЗдание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В Москве заявляют об угрозах размывания режима нераспространения химического оружия, говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова относительно парижской встречи так называемого "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия"

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Как указывается в комментарии, в данной встрече "по призыву" из Парижа и Вашингтона приняли участие 24 государства, большинство из которых являются членами Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Они, судя по всему, сочли возможным присоединиться к договоренностям, учреждающим вышеуказанный псевдонераспространенческий режим. Примечательно, что ни Россию, ни – насколько нам известно — Китай на встречу даже не пригласили. Более того, вся подготовка к этой келейной "сходке" велась тайно", — заявил Рябков.

"Когда мы стали задавать наводящие вопросы относительно мероприятия, коллеги в Париже и Вашингтоне заметно смутились и даже "расстроились" — словом, изначальный сценарий "поплыл". При этом ярко проявилась антисирийская и антироссийская направленность их замыслов", — отметил он.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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По его словам, прозвучавшие в ходе парижской встречи злобные выпады в адрес Сирии и России вышли за рамки профессиональной этики и элементарных приличий.

"Тон, естественно, задала американская сторона, открыто обвинившая Россию в непрекращающемся применении на сирийской территории токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ. Россия якобы не выполнила свою часть обязательств по российско-американским договоренностям 2013 года по химдемилитаризации Сирии и будто бы покрывает такого рода "преступления Дамаска", — сообщил он.

Как отметил дипломат, о реальных намерениях организаторов "добровольного партнерства" свидетельствует достигнутое в Париже политическое "взаимопонимание" относительно сбора и накопления информации о виновных в использовании химического оружия "физических и юридических лицах, организациях и правительствах" с целью введения в отношении них на национальном и наднациональном уровнях санкционных мер и принятия судебно-правовых решений.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Все это, подчеркнул Рябков, в корне противоречит общепризнанным международным нормам, идет вразрез с духом и буквой Устава ООН, методами работы Совета Безопасности ООН.

"Такой подход, видимо, для "острастки" тех, кто не разделяет цели "партнерства", был подкреплен незамедлительным решением французских организаторов ввести против 25 сирийских официальных лиц и структур свои односторонние санкции. Причем открыто декларируется "право" на такие национальные санкции, что якобы будет "помогать" международным организациям. Здесь в прямом смысле все поставлено с ног на голову" — указал он.

По словам, Рябкова, цинизм авторов затеи с "партнерством" наглядно проявляется в попытках теперь убеждать всех в его "универсальном характере", якобы "ненаправленности" против какой-либо страны.

"На деле речь, конечно, идет о попытке фактической подмены функций Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и Совета Безопасности ООН. Возникает реальная угроза размывания международного режима нераспространения, формировавшегося на протяжении десятилетий", — сообщил Рябков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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