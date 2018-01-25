В МИД заявили об угрозе размывания режима нераспространения химоружия

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В Москве заявляют об угрозах размывания режима нераспространения химического оружия, говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова относительно парижской встречи так называемого "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия"
"Они, судя по всему, сочли возможным присоединиться к договоренностям, учреждающим вышеуказанный псевдонераспространенческий режим. Примечательно, что ни Россию, ни – насколько нам известно — Китай на встречу даже не пригласили. Более того, вся подготовка к этой келейной "сходке" велась тайно", — заявил Рябков.
"Когда мы стали задавать наводящие вопросы относительно мероприятия, коллеги в Париже и Вашингтоне заметно смутились и даже "расстроились" — словом, изначальный сценарий "поплыл". При этом ярко проявилась антисирийская и антироссийская направленность их замыслов", — отметил он.
"Тон, естественно, задала американская сторона, открыто обвинившая Россию в непрекращающемся применении на сирийской территории токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ. Россия якобы не выполнила свою часть обязательств по российско-американским договоренностям 2013 года по химдемилитаризации Сирии и будто бы покрывает такого рода "преступления Дамаска", — сообщил он.
Как отметил дипломат, о реальных намерениях организаторов "добровольного партнерства" свидетельствует достигнутое в Париже политическое "взаимопонимание" относительно сбора и накопления информации о виновных в использовании химического оружия "физических и юридических лицах, организациях и правительствах" с целью введения в отношении них на национальном и наднациональном уровнях санкционных мер и принятия судебно-правовых решений.
"Такой подход, видимо, для "острастки" тех, кто не разделяет цели "партнерства", был подкреплен незамедлительным решением французских организаторов ввести против 25 сирийских официальных лиц и структур свои односторонние санкции. Причем открыто декларируется "право" на такие национальные санкции, что якобы будет "помогать" международным организациям. Здесь в прямом смысле все поставлено с ног на голову" — указал он.
По словам, Рябкова, цинизм авторов затеи с "партнерством" наглядно проявляется в попытках теперь убеждать всех в его "универсальном характере", якобы "ненаправленности" против какой-либо страны.
"На деле речь, конечно, идет о попытке фактической подмены функций Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и Совета Безопасности ООН. Возникает реальная угроза размывания международного режима нераспространения, формировавшегося на протяжении десятилетий", — сообщил Рябков.
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