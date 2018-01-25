Курдские формирования сообщили об уничтожении двух турецких танков

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бои между курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и турецкой армией продолжаются во многих точках Африна, SDF удалось уничтожить два турецких танка, сообщил медиацентр SDF.

"Турецкая армия, а также группировки "Джебхат ан-Нусра*" и "Туркоманский фронт" продолжают штурмовать деревни района Африн, однако наши войска наносят им болезненные удары. В течение дня турецкая бронетехника пыталась продвинуться в направлении города Раджо под прикрытием артиллерии. В боях мы уничтожили два турецких танка", — сообщил медиацентр SDF.

Также по сообщению медиацентра, в первой половине дня турецкая армия пыталась прорвать оборонительную линию у поселка Бильбиль. "Наши силы контролируют ее (линию), тяжелые столкновения продолжаются", — сообщил медиацентр. Также тяжелые столкновения продолжаются у деревни Шенгеле.

Также турецкая артиллерия и авиация поразили цели в городе Раджо и деревнях вокруг него, а также курдские позиции около деревни Хамам.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что общее число потерь ВС Турции в ходе операции достигло пяти человек.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

*Запрещенная в России террористическая организация

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