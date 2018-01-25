Эрдоган прибыл на границу с Сирией

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в южную провинцию Хатай на границе с Сирией и проводит инспекцию турецкого военного контингента, размещенного там для участия в операции в сирийском Африне, передает в четверг телеканал NTV.

Сообщается, что Эрдоган посетил штаб командования операцией и принял рапорты от военачальников.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.