Трамп заявил о прекращении поставок оружия курдам в САР, сообщили в Турции

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил по телефону турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Вашингтон прекратил поставки оружия курдским формированиям в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Трамп во время вчерашнего разговора с Эрдоганом сказал: "Мы вам дали слово. Больше не поставляем (оружие курдам)". Надеюсь, что это правда", — сказал Чавушоглу журналистам. Его цитирует телеканал Haberturk.

Турецкий министр добавил, что Эрдоган призвал Трампа вывести "американских военных или террористов YPG (силы самообороны курдов)" из сирийского Манбиджа, так YPG, по его словам, нападают на турецких военных и членов оппозиционной "Свободной сирийской армии" в сирийском Идлибе.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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