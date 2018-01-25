АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил по телефону турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Вашингтон прекратил поставки оружия курдским формированиям в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Трамп во время вчерашнего разговора с Эрдоганом сказал: "Мы вам дали слово. Больше не поставляем (оружие курдам)". Надеюсь, что это правда", — сказал Чавушоглу журналистам. Его цитирует телеканал Haberturk.
Турецкий министр добавил, что Эрдоган призвал Трампа вывести "американских военных или террористов YPG (силы самообороны курдов)" из сирийского Манбиджа, так YPG, по его словам, нападают на турецких военных и членов оппозиционной "Свободной сирийской армии" в сирийском Идлибе.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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