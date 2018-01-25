В МИД Турции обвинили США в нарушении всех обещаний по Сирии

АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. США не сдержали ни одного данного Турции обещании по поводу курдских вооруженных формирований (YPG) в Сирии, между странами нет доверия, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

"От (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона пришло предложение насчет создания 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии. Я спросил, что он имеет в виду. Мы тоже говорим о зоне безопасности, но можем по-разному рассматривать ее с США, ждать разного от создания такой зоны. Но даже если искренне они это говорят – все равно нужно доверие. Я объяснил, почему у нас нет доверия сейчас к США: они не сдержали ни одного слова, данного нам по теме YPG", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

Он добавил, что необходимо повысить доверие между Анкарой и Вашингтоном, чтобы они смогли приступить к обсуждению деталей этого предложения.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

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