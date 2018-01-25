Член СКП рассказал о темах переговоров по Сирии в Вене

ВЕНА, 25 янв — РИА Новости. Консультации по Сирии в Вене концентрируются на проблематике конституции, прямых переговоров делегаций оппозиции и правительства не будет, сообщил РИА Новости член делегации оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Хади аль-Бахра.

Специальная двухдневная встреча по Сирии стартовала в четверг в Вене, она началась с беседы спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры с делегацией сирийского правительства во главе с Башаром Джаафари. Переговоры проходят в отделении Всемирной организации в Вене. Встреча де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции пройдет во второй половине дня.

"Этот раунд в целом сконцентрирован на теме конституции и обсуждении механизма в этом вопросе в рамках ООН и рамках переговоров по политическому процессу. Целью этого раунда станет проверка всех сторон на готовность обсуждать эту тему и другие сирийские темы серьезно и эффективно", — сказал аль-Бахра.

"На этом раунде не будет прямых переговоров между делегациями, есть отдельные переговоры с ООН. Однако я ожидаю, что ООН захочет серьезно заняться со сторонами обсуждением этих тем, которые спецпосланник представил на последнем Совбезе", — отметил он.

К этому моменту в Женеве прошли уже восемь раундов переговорного процесса под эгидой ООН по Сирии, однако никакого прогресса они не принесли. Последний раунд в декабре, ставший самым длительным, но закончившийся взаимными обвинениями делегаций, спецпосланник ООН назвал "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Анонсируя встречу в Вене, де Мистура выразил надежду, что обе делегации приедут для дискуссии по существу по конституциональным вопросам, которые заложены в четвертой "корзине" женевского процесса.

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