Член СКП рассказал о темах переговоров по Сирии в Вене

ВЕНА, 25 янв — РИА Новости. Консультации по Сирии в Вене концентрируются на проблематике конституции, прямых переговоров делегаций оппозиции и правительства не будет, сообщил РИА Новости член делегации оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Хади аль-Бахра.
"Этот раунд в целом сконцентрирован на теме конституции и обсуждении механизма в этом вопросе в рамках ООН и рамках переговоров по политическому процессу. Целью этого раунда станет проверка всех сторон на готовность обсуждать эту тему и другие сирийские темы серьезно и эффективно", — сказал аль-Бахра.
"На этом раунде не будет прямых переговоров между делегациями, есть отдельные переговоры с ООН. Однако я ожидаю, что ООН захочет серьезно заняться со сторонами обсуждением этих тем, которые спецпосланник представил на последнем Совбезе", — отметил он.
Анонсируя встречу в Вене, де Мистура выразил надежду, что обе делегации приедут для дискуссии по существу по конституциональным вопросам, которые заложены в четвертой "корзине" женевского процесса.
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