Лавров посетит конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в работе конгресса национального диалога Сирии в Сочи, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 29-30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.

"Также планируется участие в работе форума министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Детальную программу мероприятия, в которых он примет участие, мы сообщим дополнительно", — заявила Захарова на брифинге.

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