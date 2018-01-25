Российский МИД обвинил США в попытках расколоть Сирию на части

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Стратегия Соединенных Штатов в Сирии направлена на расчленение этой страны, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Тиллерсон добавил, что США сосредоточатся на стабилизации и политическом урегулировании в Сирии, при этом одной из целей Вашингтона будет уменьшение влияния Ирана в САР.
На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
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