Российский МИД обвинил США в попытках расколоть Сирию на части

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Стратегия Соединенных Штатов в Сирии направлена на расчленение этой страны, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в ходе выступления в Стэнфордском университете госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал ряд заявлений по Сирии. Он подчеркнул, что США, ЕС и региональные партнеры не будут оказывать помощь в восстановлении подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду районов, и призвал другие страны оказывать экономическое давление на Асада.

Тиллерсон добавил, что США сосредоточатся на стабилизации и политическом урегулировании в Сирии, при этом одной из целей Вашингтона будет уменьшение влияния Ирана в САР.

"Новая американская стратегия в отношении этого государства выглядит не иначе, как курс на расчленение этой страны", — сказала Захарова.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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