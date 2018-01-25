В Дейр-эз-Зоре от авиаударов коалиции погибли 15 мирных граждан

БЕЙРУТ, 25 янв — РИА Новости. Авиаударам ВВС международной коалиции во главе с США подверглись жилые кварталы поселения Аш-Шаафа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли 15 мирных жителей, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, авианалеты были совершены во вторник. Источники сообщили, что бомбардировкам подверглись дома мирных граждан в поселении Аш-Шаафа в окрестностях Абу-Кемаль.

Среди погибших — семь женщин. Также сообщается о тяжелораненых, в связи с чем число жертв может возрасти.

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