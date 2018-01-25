Турция ждет от США содействия в операции в Африне

АНКАРА, 25 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара призывает США способствовать отводу курдских вооруженных формирований в Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в четверг.газета Yeni Safak.
Боздаг добавил, что предложение США о создании 30-километровой зоны необходимо отдельно обдумать, однако "сейчас внимание сконцентрировано на операции "Оливковая ветвь".
"Важно, что США пришли к этой точке. Однако между Турцией и США существует недоверие. США говорят одно, делают другое, их заявления никак на реальность не влияют", — добавил вице-премьер.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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