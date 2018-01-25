Генштаб Турции сообщил о шести уничтоженных целях в ходе операции в Африне

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. ВВС Турции уничтожили в сирийском Африне в четверг 6 целей террористических организаций, с начала операции "ликвидированы как минимум 303 террориста", говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого генштаба.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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