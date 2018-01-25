США выступили за обсуждение создания с Турцией зоны безопасности в Сирии

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США хотят рассмотреть возможность создания с Турцией зоны безопасности в Сирии, сообщил РИА Новости представитель государственного департамента.
Американский дипломат также сообщил, что Тиллерсон и Чавушоглу "не обсуждали какие-либо конкретные официальные предложения, но госсекретарь повторил наше желание работать с Турцией для решения ее законных проблем в области безопасности и повторил важность ограничения влияния операции на мирных граждан".
Ранее Чавушоглу заявил, что США предложили Турции создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности, чтобы избежать столкновения турецких и американских военных.
Чавушоглу и Тиллерсон провели накануне в Париже переговоры на полях встречи по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
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