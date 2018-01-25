США выступили за обсуждение создания с Турцией зоны безопасности в Сирии

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США хотят рассмотреть возможность создания с Турцией зоны безопасности в Сирии, сообщил РИА Новости представитель государственного департамента.

"Как госсекретарь (Рекс Тиллерсон) заявил на пути в Париж, мы попросили Турцию ограничить операцию, проявить сдержанность и дать понять, можем ли мы работать с ними, чтобы создать такую ​​зону безопасности, которая им может понадобиться. Вчера в Париже секретарь затронул эту ситуацию с министром иностранных дел (Турции Мевлютом) Чавушоглу", — сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Анкары о том, что США предложили Турции создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности.

Американский дипломат также сообщил, что Тиллерсон и Чавушоглу "не обсуждали какие-либо конкретные официальные предложения, но госсекретарь повторил наше желание работать с Турцией для решения ее законных проблем в области безопасности и повторил важность ограничения влияния операции на мирных граждан".

Ранее Чавушоглу заявил, что США предложили Турции создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности, чтобы избежать столкновения турецких и американских военных.

Чавушоглу и Тиллерсон провели накануне в Париже переговоры на полях встречи по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

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