Информация о химатаке в Восточной Гуте не подтверждена, заявили в МИД

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Факт химической атаки в Восточной Гуте, на которую ссылаются США, обвиняя Россию и Сирию, не подтвержден, заявили в среду в МИД РФ.

Постпред РФ Василий Небензя ранее заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), заявила в ответ постпред США при ООН Никки Хейли.

"Раньше мы не находили даже у американцев утверждений в том духе, что вина за применение отравляющих веществ лежит на России, "кто бы это ни совершил". Но теперь, не утруждаясь не то что доказательствами, а элементарными логическими аргументами, мир пытаются приучить к мысли, что наша страна, которая — в отличие от США — уничтожила все собственные запасы химического оружия, не только потворствует его использованию в Сирии, но виновна вообще всегда и во всем", — говорится в комментарии МИД РФ.

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