Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность эскалацией насилия в Африне

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил свою озабоченность из-за роста насилия в сирийском Африне, говорится в сообщении Белого дома по итогам звонка.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Трамп выразил обеспокоенность в связи с ростом насилия в сирийском Африне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация несет риски, связанные с ухудшением отношений между США и Турцией.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.