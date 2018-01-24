Эрдоган призвал Трампа прекратить поддерживать курдов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. 5 января 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. 5 января 2018

АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом операцию турецких ВС в сирийском Африне, сообщил журналистам в среду источник в администрации турецкого лидера.

"Президенты Турции и США обсудили по телефону операцию в сирийском Африне. Наш президент проинформировал Трампа о том, что целью операции является обеспечение нацбезопасности Турции и зачистка Африна от террористов. Он призвал США положить конец военной поддержке террористических организаций РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (сирийской курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов)", — сообщил источник.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.