США получили приглашение на конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Соединенные Штаты получили приглашение на конгресс сирийского национального диалога в Сочи, но пока не подтверждают своего присутствия или участия, сообщили в среду РИА Новости в госдепартаменте США.

"Мы можем подтвердить, что США получили приглашение на конгресс сирийского национального диалога в Сочи", — отметили в госдепе.

Там подчеркнули, что пока "нет дополнительной информации по поводу американского присутствия или участия" в данном форуме.

Также в госдепартаменте отметили, что США "по-прежнему сфокусированы на поддержке Женевских переговоров и на достижении существенного прогресса на них". "ООН должна иметь полное право решать, способствуют ли отдельные мероприятия продвижению Женевского процесса", — отметили в госдепе.

Накануне спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев от имени России, Ирана и Турции отправил приглашения для участия в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Приглашение также было направлено представителям ООН и наблюдателям от Великобритании, Китая, США и Франции — как стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Египту, Иордании, Ираку, Казахстану, Ливану и Саудовской Аравии.

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