Сирийская оппозиция заявила о готовности к прямым переговорам

ВЕНА, 24 янв — РИА Новости. Сирийская оппозиция в преддверии спецвстречи в Вене, которую спецпосланник ООН Стаффан де Мистура проведёт 25-26 января, заявляет о готовности к прямым переговорам с делегацией правительства Сирии.

"Мы хотели прямые переговоры, но они (Дамаск) отказались", — сказал на брифинге в среду представитель оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

Cпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведет девятый раунд межсирийских переговоров 25-26 января в Вене, к участию в нем он пригласил делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии. Предыдущие восемь раундов прошли в Женеве.

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