В ПАСЕ призвали Турцию остановить операцию в Сирии

СТРАСБУРГ, 24 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава группы объединенных европейских левых в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) Тини Кокс в ходе общих дебатов по операции Турции в Сирии призвал Анкару прекратить военное вторжение.

В среду проходит общая дискуссия по турецкой операции в Сирии, без принятия резолюции. Открывая дискуссию, Кокс призвал турецкие власти "незамедлительно прекратить военное вторжение в Сирии в соответствии с Уставом ООН и пытаться политическими путями решать политические проблемы, включая безопасность".

Он также призвал членов Совета Европы "использовать свое влияние в Совбезе ООН, чтобы как можно быстрее иметь резолюции СБ ООН по прекращению военных действий, чтобы турецкие войска были выведены с сирийской территории".

Кокс также призвал Совет Европы использовать весь потенциал комитета министров ПАСЕ, комиссара по правам человека с тем, "чтобы убедить Турцию в том, что идет нарушение Устава ООН и принципов нашей организации".

Он выступил за возобновление процесса мирных переговоров между турецкими властями и турецким курдским сообществом в соответствии с резолюцией 1945 2013 года.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Анкара считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что не ограничится операцией в Африне и намерен очистить всю границу с Сирией.

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