Генштаб Турции сообщил о 47 целях, пораженных в Африне за день

АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне поразили в среду 47 целей, сообщил генштаб ВС Турции в среду.

"В ходе воздушной операции в Африне сегодня наши ВВС поразили 47 целей террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ*. В операции участвовали 27 самолетов, все они благополучно вернулись на базы", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства, полученном РИА Новости.

В нем добавляется, что "всего за четыре дня операции уничтожено 287 террористов".

Отмечается, что турецкая армия в среду потеряла еще двух военных, тела которых пока не удается эвакуировать из района боев. Таким образом, общее число потерь ВС Турции в ходе операции достигло пяти человек.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России