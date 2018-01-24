Юг Турции обстреляли с территории Сирии

АНКАРА, 24 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате попадания ракеты со стороны сирийского Африна в центр турецкого города Килис на турецко-сирийской границе, сообщает телеканал NTV в среду.

По предварительным данным, ракета упала в районе мечети. На место происшествия прибыло большое число машин скорой помощи, пострадавших развозят по больницам. Об их состоянии не сообщается.

В воскресенье местные власти сообщили, что один человек погиб и 46 пострадали в результате обстрела города Рейханлы провинции Хатай на юге Турции с территории Африна, семь человек были ранены при ракетном обстреле Килиса.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.